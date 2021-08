per Mail teilen

Im Zusammenhang mit einer Serie von beschädigten Autos in Trier-Tarforst sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei wurden am 22. Juli zwölf geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zum Teil erheblich zerkratzt. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit einer Serie zerstochener Reifen im Stadtgebiet gibt.