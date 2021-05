per Mail teilen

Die Polizei Saarburg sucht nach einer Person, der in Saaburg-Beurig einen fremden Geldbeutel eingesteckt und anschließend Geld von einem fremden Konto abgehoben hat. Laut Polizei ereignete sich die Tat am vergangenen Mittwoch.

Ein Bankkunde habe am Mittag sein Portemonnaie am Geldautomaten in der Sparkassenfiliale Saarburg-Beurig vergessen. Erst wenige Tage später habe er bemerkt, dass Unbekannte von seinem Konto Geld abgehoben hatten.

Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach dieser Person, die widerrechtlich Geld von einem fremden Konto abgehoben haben soll. Polizeipräsidium Trier

Fremde Bankkarte benutzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Geldbörse samt Karten und persönlicher Papiere gefunden und eingesteckt wurde. Die Täterin oder der Täter sei anschließend in eine andere Sparkassenfiliale gegangen und habe mittels der Bankkarte Geld von dem fremden Konto abgehoben.

Die Polizei Saarburg sucht nun Zeugen, die die Person auf dem Foto kennen oder sich an die Situation erinnern. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06581/915510 bei der Polizei in Saarburg melden.