Ein Unbekannter hat in Trier-Euren die Reifen von drei Autos zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner sie in der Nacht alarmiert. Die Anwohner hätten gegen 2:30 Uhr in der Straße Vor Plein einen Mann mit längeren Haaren, kurzer Hose und Rucksack beim Einstechen auf Reifen beobachtet. Die Polizei konnte den Reifenstecher nicht mehr antreffen. Sie sucht Zeugen.