Polizei sucht nach zwei vermissten Mädchen aus der Region Trier

Zwei Mädchen werden im Raum Trier seit Mittwoch vermisst. Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden 12 und 13 Jahre alt.

Die Polizei geht bislang nach eigenen Angaben davon aus , dass die Mädchen freiwillig weggelaufen sind. Eine Gefahr könne dennoch nicht ausgeschlossen werden. Beide wurden zuletzt am Mittwoch etwa kurz vor 8 Uhr an einer Bushaltestelle in Kasel gesehen. Sie sollten von dort mit dem Bus zur Schule fahren. Beide leben in einer Wohngruppe.

Personenbeschreibung

Die 12-jährige Lara Sofie Fritz ist den Angaben zufolge etwa 1,65 Meter groß und war zuletzt mit einer dunklen Sweatjacke und einer Cargohose bekleidet. Außerdem trug sie weiße Turnschuhe. Sie hat Bezüge zum Raum Saarbrücken.

Die 13-jährige Celine Müller ist etwa 1,58 Meter groß. Sie trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Sneaker-Schuhe. Sie hat Kontakte in den Raum Detmold in Nordrhein-Westfalen. Möglich sei, dass die Mädchen zusammen unterwegs seien.

Polizei sucht Hinweise auf die vermissten Mädchen

Die Polizei sucht Zeugen, die die Mädchen beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.