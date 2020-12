per Mail teilen

Die Polizei Zell sucht einen Autofahrer, der am Samstagnachmittag bei Grenderich in der Verbandsgemeinde Zell an einem Unfall mit zwei Verletzen beteiligt war. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer auf der Landesstraße 98 einen Fahrradfahrer überholt war dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste das entgegenkommende Auto ausweichen. Dabei habe der Fahrer des Wagens die Kontrolle über sein Auto verloren, sodass er von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld überschlug. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbst befreien und wurden nur leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei melden.