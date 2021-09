per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einer Schlägerei auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues, bei er ein Schüler Mitte August schwer verletzt wurde , Zeugen. Den Angaben zufolge schlugen zwei Täter auf den 16Jährigen so stark ein, dass er für mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Beiden sollen ihr Opfer bewußtlos zurückgelassen haben. Die beiden mutmaßlichen Täter seien inzwischen in Haft.