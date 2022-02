Polizei sucht mit Fotos nach Enkeltrick-Betrüger

Die Kriminalpolizei Trier sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Enkeltrick-Betrüger. Der Mann soll von einer Rentnerin aus Saarburg 10.000 Euro bekommen haben. Die Enkeltrick-Betrüger meldeten sich laut Polizei erstmals Mitte Juni bei der 89-Jährigen. Der Anrufer habe sich als Enkel der Frau ausgegeben, der dringend Geld benötige. Kurze Zeit später erschien ein Mann am Haus der Frau und nahm das Geld entgegen, so die Polizei. Die Täter riefen anschließend wieder bei der Frau an und forderten weitere 20.000 Euro. Eine Mitarbeiterin der Sparkasse erkannte schließlich den Betrug und informierte die Polizei. Die Ermittler fahnden jetzt mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Die Bilder wurden von einer Außenkamera an der Hausfassade der Seniorin aufgenommen. Die Fotos gibt es hier zu sehen.