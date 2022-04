Lebensgefährliche Messerstiche: Polizei Trier sucht 33-Jährigen

per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Trier sucht einen Mann, der einen Libanesen in der AfA Hermeskeil niedergestochen haben soll. Dabei wurde der Libanese lebensgefährlich verletzt.

Die Tat ereignete sich bereits am 27. März in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg). Nach Angaben der Polizei Trier gingen drei georgische Staatsangehörige mit einem Messer auf den Libanesen los. Einer der Tatverdächtigen habe ihn lebensgefährlich verletzt. Der 27-Jährige ist nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr.

Europaweite Fahndung nach Tätern von Hermeskeil

Das Amtsgericht Trier erließ einen europaweiten Haftbefehl. Einer der drei mutmaßlichen Täter ist aber noch auf der Flucht.

Rostom Kozolashvili ist 33 Jahre alt und georgischer Staatsangehöriger. Er befindet sich auf der Flucht und könnte bewaffnet sein. Nach Angaben der Polizei ist er 1,79 Meter groß und wiegt 62 kg. Polizei Trier

Die zwei anderen Tatverdächtigen, ein 28-jähriger und ein 32-jähriger Georgier, wurden Anfang April in Metz gefasst. Auslöser der Messerattacke soll ein Streit zwischen den Georgiern und dem Libanesen wenige Stunden zuvor gewesen sein.

Polizei Trier warnt vor Waffen

Nach Angaben der Polizei könnte der gesuchte 33-jährige Rostom Kozolashvili bewaffnet sein. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Verdächtigen führen, hat die Polizei 2.000 Euro ausgelobt.

Der Fall wird am Mittwoch auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt.