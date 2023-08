Polizei Idar-Oberstein stoppt zwei Kinder auf E-Rollern

Am frühen Samstagmorgen sind zwei Kinder in Idar-Oberstein auf E-Rollern unterwegs gewesen. Bis sie einer Polizei-Streife begegneten.

Die Polizei stoppte die beiden Jungs in einer Seitenstraße der B41, in der Nähe eines Supermarktes im Stadtteil Oberstein. Der eine Junge sei elf Jahre, der andere zwölf Jahre alt, so die Polizei. Als die Beamten sie nach dem Grund ihres Aufenthalts fragten, hätten sie sich in Widersprüche verstrickt. Demnach gaben sie später dann zu, dass sie die E-Roller unbemerkt aus dem Elternhaus mitgenommen hatten.

Autoteile entwendet

Außerdem räumten sie ein, dass sie an zwei geparkten Autos "besonders schöne" Ventilkappen von den Rädern abmontiert hatten. Diese wurden danach wieder an den Autos angebracht. Die Polizei stellte die E-Scooter sicher und brachten die Kinder zu ihren Eltern. Die Jungen erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.