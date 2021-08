Die Polizei hat in der Nacht zum 1. Mai in Trier ein illegales Autorennen verhindert. Die Beamten hatten Kontrollen gegen die so genannte Tuner- und Poser-Szene durchgeführt. Dabei fielen in den Moselauen zwei Autos auf, die nebeneinander standen und deren Fahrer die Motoren heulen ließen und stark beschleunigten. Die Polizei stoppte beide und zog die Führerscheine ein. Gegen weitere Fahrer wurden Verfahren eingeleitet, weil ihre Wagen unzulässig umgebaut und damit die Betriebserlaubnis erloschen war.