Polizei stellt bei Routineüberprüfung weitere Verstöße fest

Bei einer routinemäßigen Überprüfung der TÜV Plakette eines geparkten Autos in Gerolstein stellten Polizisten eine Reihe von Verstößen fest. So passten nach Angaben der Polizei die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug, der Wagen war nicht zugelassen und die Kennzeichen vor mehreren Monaten als gestohlen gemeldet. Der Fahrzeugbesitzer wurde noch am selben Tag ermittelt und befragt. Die Polizei leitete neben dem Ermittlungsverfahren wegen des Kennzeichendiebstahls ein weiteres Verfahren wegen einer Urkundenfälschung ein.