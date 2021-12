per Mail teilen

Der Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier hat von der Polizei mehr als 800 in einem Betrugsverfahren sichergestellte Coronatests bekommen. Die Tests waren im April von der Autobahnpolizei Schweich beschlagnahmt worden. Die Tests gehörten einem Großhandelsbetrieb in Siegburg, der sie nicht mehr benötigte und deshalb spenden wollte.

Der Sozialdienst Katholischer Frauen nutzt die Coronatests, damit Frauen mit ihren Kindern in Frauenhäusern auf das Coronavirus getestet werden können.