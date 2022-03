Polizei nimmt randalierenden Mann in Gewahrsam

In Bitburg hat die Polizei einen randalierenden Mann in Gewahrsam genommen. Am späten Samstagnachmittag war ein Notruf eingegangen, nachdem der Mann versucht hatte, gewaltsam in eine Wohnung in Bitburg einzudringen und den Bewohner angriff und verletzte. Kurz darauf gingen zahlreiche weitere Notrufe ein, weil der Mann mit einem großen Holzstock auf einem Spielplatz randalierte. Zu diesem Zeitpunkt waren viele Kinder auf dem Spielplatz. Die Polizei nahm den 28-jährigen Mann in Gewahrsam. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich zu melden.