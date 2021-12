"Schnee-Driften" am Erbeskopf: Polizei will stärker kontrollieren

per Mail teilen

Der Motor heult, das Heck bricht aus und das Auto schlittert um die Kurve: Sobald der erste Schnee gefallen ist, nutzen Autofahrer die ersten Flocken am Erbeskopf zum "Schnee-Driften". Die Polizei will diesen nicht ungefährlichen Trend jetzt strenger kontrollieren.

Es sei jedes Jahr ein ähnliches Bild: Vor allem junge Menschen aus der gesamten Region treffen sich bei Schnee am Erbeskopf und stellen ihre Fahrkünste auf die Probe. So beschreibt die Polizei die Zustände im winterlichen Skigebiet am Erbeskopf.

Im Dezember hätten sich dort schon einige Autofahrer zum Schnee-Driften versammelt, so die Polizei Morbach. Sie rechne damit, dass das im Januar und Februar zunehme.

Unter Driften versteht man - angelehnt an eine Bezeichnung aus dem Motorsport - das Herumschleudern mit dem Auto, wobei die Hinterachse ausbricht.

Fahrmanöver bergen große Gefahren

Bei den Fahrzeugen handle es sich meist um hochmotorisierte und getunte Autos, die nicht immer den Bau- und Betriebsvorschriften entsprächen, so die Polizei. Doch nicht nur für die meist jungen Fahrer sei das unkontrollierte Driften eine Gefahr. Oft würden sich das "Spektakel" Schaulustige angucken und sich damit auch in Gefahr bringen.

Gefährlich sei vor allem die Kombination aus mangelnder Fahrpraxis der Fahrer, PS-starken Fahrzeugen und einem ungewohnt rutschigem Boden.

"Grundsätzlich ist es sinnvoll, seine Fahrpraxis zu testen und zu erweitern. Diese Erfahrungen sollten die Fahrer aber nicht unter Inkaufnahme von Sach- und Personenschäden machen, sondern zum Beispiel im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings."

Schäden durch Driften in vergangenen Jahren

Schon im vergangenen Jahr stellte die Polizei Morbach nach eigenen Angaben mehrere Schäden beispielsweise an Straßenlaternen fest. Oft seien Fahrer, wenn sie etwas beschädigt hatten, einfach geflüchtet.

Außerdem seien Wiesengrundstücke durch Reifenspuren verwüstet worden. Die Autofahrer würden diese aber nicht melden, da ihnen klar sei, dass die Schäden auf ihre eigenen Fahrfehler zurückzuführen seien. Zudem sei es strafbar, absichtlich derartigen Lärm und Abgase zu verursachen.

Verstärkte Kontrollen der "Drift-Szene" am Erbeskopf

Um solchen Treffen vorzubeugen, wird die Polizei nach eigenen Angaben am Erbeskopf und in der Umgebung mehrfach kontrollieren. Das geschehe auch in Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden. Wer sich den Anweisungen der Polizei widersetze, müsse im schlimmsten Fall damit rechnen, dass das Auto sichergestellt werde.