Die Polizei Prüm sucht Zeugen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Behörde mitteilte, warfen zwei unbekannte Täter am Mittwoch bei Olzheim von einer Brücke einen unbekannten Gegenstand auf einen Lkw. Dieser landete auf dem Dach der Zugmaschine. Es entstand kein Sachschaden. Anschließend liefen die Beschuldigten in unbekannte Richtung davon.