Festnahmen: Einbruchserie in Daun aufgeklärt?

Über zwei Monate hielten Einbrecher die Menschen im Raum Daun in Atem. Jetzt hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die sie für die Täter hält. Insgesamt geht es um 20 Einbrüche.

Die Auswahl der Einbrecher schien wahllos. Egal ob Autowerkstatt, Gymnasium, Arztpraxen oder Opferstock, wo sie rund um Daun Geld vermuteten, brachen die Täter ein.

"Wir hatten seit Mitte September 20 Vorfälle", erklärte Kriminalhauptkommissarin Heike Steinmann, Leiterin der Polizeiinspektion Daun, damals dem SWR. Von Anfang September dieses Jahres bis Mitte November waren die Täter elfmal erfolgreich. Dabei seien insgesamt 6000 Euro zusammengekommen.

Tatverdächtige für alle Einbrüche verantwortlich?

Die Polizei Daun geht davon aus, dass die beiden jetzt gefassten Männer mindestens vier dieser Einbrüche begangen haben. Beim Einbruch in ein Wohnhaus in Darscheid sollen sie 1.200 Euro an Bargeld gestohlen haben. Außerdem gehen nach Ansicht der Polizei zwei Einbrüche in Firmen und einer in ein Schnellrestaurant auf das Konto der 31 und 36-jährigen Männer.

Die Polizei prüft jetzt, ob die Beschuldigten auch für die anderen Einbrüche von September bis November verantwortlich sein könnten. Die gesicherten Spuren und Beweismittel werden jetzt daraufhin ausgewertet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden gestern der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl.