Beamte der Polizei in Gerolstein haben am Mittwoch einen 34-Jährigen festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Weil der Mann Widerstand leistete mussten die Beamten einen sogenannten Taser einsetzen. Am Mittwochabend war einer Streifenwagenbesatzung in Birresborn ein Auto aufgefallen. Aufgrund von aktuellen Ermittlungen war bekannt, dass der Gesuchte sich in diesem Fahrzeug befinden könnte. Der Streifenwagenbesatzung gelang es, das Fahrzeug anzuhalten, um die Insassen zu überprüfen. Bei dem Beifahrer handelte es sich offenbar um den Mann, der im Verdacht steht, am 7. Januar einen Kunden in einem Supermarkt mit einer Schnapsflasche zu Boden geschlagen und schwer verletzt zu haben .Bei der Festnahme wehrte sich der Mann so sehr, dass eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung angefordert werden musste. Erst mit einer Elektroschockpistole wurde er überwältigt. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.