per Mail teilen

Die Polizei in Morbach warnt vor Ausflügen in den Wald. Äste drohten wegen der Schneelast abzubrechen. Die Bäume seien wegen der Trockenheit im Sommer vorgeschädigt. Der Schnee sei nass und schwer. Da könnten leicht Äste runterbrechen, so ein Polizeisprecher.