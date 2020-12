Die Polizei hat am Samstagabend im Eifelort Herforst eine weihnachtliche Lichterfahrt von Traktoren gestoppt. Fast 500 Menschen hätten die Landwirte im Ort erwartet und nicht immer die Masken- und Abstandsregelungen eingehalten, so die Polizei. Nach dem Start in Heckenmünster war die Lichterfahrt im Rahmen der bundesweiten Aktion „Ein Funken Hoffnung“ schnell zu Ende. Beamte hätten an die Teilnehmer appelliert und auf die Probleme wegen der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Wie die Organisatoren mitteilten, überholte ein Streifenwagen die mit Lichterketten und Weihnachtsbäumen geschmückten Traktoren und brachte sie zum Stehen. Die Aktion habe man nicht offiziell angemeldet, sondern über soziale Medien angekündigt. Es seien mehr Traktoren und Zuschauer gekommen als erwartet. Schwerwiegende Verstöße habe man nicht beobachtet, so die Organisatoren.