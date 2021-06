In Saarburg bei Trier haben in der Nacht zum Samstag bis zu 100 junge Menschen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war es zu mehreren Schlägereien gekommen, nachdem die Polizei die Außengastronomie eines Lokals geschlossen hatte. Zwei Männer seien verletzt worden. Außerdem hätten einige Personen den Einsatz von Polizei und Rettungskräften gestört. Den Ausgangspunkt hatte die Menschenansammlung laut Polizei nahe dem Bahnhof und der Polizeiwache. Es seien Beamte weiterer Dienststellen hinzugezogen worden. Per Lautsprecher sei ein umfassender Platzverweis ausgesprochen worden. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Im pfälzischen Lambsheim hat die Polizei ebenfalls in der Nacht zum Samstag einen Baggersee geräumt, nachdem es zu einer Schlägerei zwischen 30 Menschen gekommen sein soll. Nach Angaben der Polizei befanden sich etwa 300 Personen am See, es habe eine aggressive Stimmung geherrscht.