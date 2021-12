Polizei kündigt Kontrollen über Silvester an

Die Polizei in der Region Trier hat angekündigt auch an Silvester verstärkt zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. Den Angaben zufolge seien dafür auch Mitarbeiter der Ordnungsbehörden im Einsatz. Vor allem öffentliche Plätzen an denen in den Vorjahren traditionell viele Menschen zum Feiern zusammengekommen waren, würden verstärkt kontrolliert .Durch die Kontrollen soll laut Polizei vermieden werden, dass sich insbesondere die Omikron-Variante des Corona-Virus weiter ausbreiten kann.