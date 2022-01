per Mail teilen

Die Polizei Trier hat einen vermeintlichen Hundeangriff am 20. Dezember auf einen neunjährigen Jungen in Trier-Olewig aufgeklärt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, stelle sich nach Abschluss der Ermittlungen der Vorfall anders dar, als zunächst mitgeteilt. Die Hundeführerin habe sich, nachdem über den Vorfall berichtet wurde, bei der Polizei gemeldet und das Ganze aus ihrer Sicht geschildert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Junge wohl nicht gebissen, sondern aus nächster Nähe angeknurrt wurde. Daher hatte die Frau laut Polizei dem Vorfall auch keine weitere Bedeutung beigemessen. Beide Seiten hätten sich inzwischen gütlich geeinigt.