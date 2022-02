Polizei in Idar-Oberstein nimmt psychisch Erkrankten nach mehreren Taten in Gewahrsam

Die Polizei in Idar-Oberstein hat heute Morgen einen psychisch erkrankten Mann, nachdem er einen Lehrer im Gymnasium Idar-Oberstein leicht verletzt haben soll, in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann dem Lehrer grundlos ins Gesicht geschlagen. Dann habe der Täter in der Schule eine Fernsehanlage beschädigt. Anschließend habe er mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Polizisten nahmen ihn den Angaben zufolge wenig später in Gewahrsam und brachten ihn zur Behandlung in die psychiatrische Abteilung im Krankenhaus Idar-Oberstein.