Die Polizei in der Eifel sucht nach einem Exhibitionisten. Nach Polizeiangaben hat sich der Mann am Mittwochabend am Stausee Arzfeld aufgehalten. Dort wurde von zwei Mädchen beobachtet, wie er exhibitionistische Handlungen vornahm. Der Mann soll circa 50 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Er könnte mit einem silberfarbenen Auto unterwegs gewesen sein.