21-Jähriger nach Attacke in Idar-Oberstein in Lebensgefahr

Ein Streit zwischen zwei Gruppen, danach muss ein junger Mann ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest, der danach selbst angegriffen worden sein soll.

Das Ganze soll sich vergangenen Freitag zugetragen haben, gegen 23:30 Uhr. Nach Zeugenaussagen gerieten zwei Gruppen am Europaplatz in Idar-Oberstein in Streit. Als die Polizei eintraf, war niemand mehr vor Ort. Samstag hätten dann Angehörige eines 21-Jährigen eine Anzeige erstattet, da der junge Mann lebensbedrohlich verletzt worden sei bei dem Streit. Vermutlich durch einen Angriff mit einem Messer. Laut Polizei ist er immer noch im Krankenhaus.

Vorläufige Festnahme und Bedrohung

Nach Angaben der Polizei sei ein 23-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt worden. Er sei Samstagabend vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchte Tötung ermittelt. Am Sonntag sei er morgens entlassen worden. Danach hätten ihn mehrere Leute bedroht. Auch in dieser Angelegenheit ermittelt die Polizei. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Streit auf dem Europaplatz oder der Bedrohung in der Hauptstraße in Idar-Oberstein geben können.