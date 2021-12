Neue Informationen zu vermeintlichem Hundeangriff auf Kind

per Mail teilen

Die Polizei hat neue Informationen zu einem vermeintlichen Hundeangriff auf ein Kind in Trier-Olewig. Ermittler im Haus des Jugendrechts seien mit dem Vorfall beschäftigt, teilte die Polizei mit.

Die Polizei hatte ursprünglich mitgeteilt, dass am Nachmittag des 20. Dezember in Trier-Olewig ein 9jähriger Junge von einem Hund angegriffen und gebissen worden war. Die Menschen, die mit dem Hund unterwegs gewesen seien, hätten sich nicht um das Kind gekümmert und seien weitergegangen. Jetzt teilte die Polizei mit, nach dem Vorfall habe sich eine Frau gemeldet, die mit dem Hund unterwegs gewesen sei. Sie habe aus ihrer Sicht alles ganz anders geschildert. Die Untersuchungen dauerten an.