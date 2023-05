per Mail teilen

Eine Familie aus dem Raum Trier befand mit ihrem Pferd im Pferdeanhänger auf dem Heimweg von einer Tierklinik. Bei Rüsselsheim stürzte das Tier im Anhänger und verkeilte sich.

Auf dem nächstgelegenen Rastplatz "Neuhöfer-Tann" zwischen Rüselsheim und dem Frankfurter Flughafen waren laut Polizei alle Standplätze besetzt. Deswegen stoppten die Pferdebesitzer kurzerhand auf der Seitenspur. Eine alarmierte Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen sicherte die Gefahrenstelle ab. Außerdem leisteten die Beamten umfassende Hilfe bei der Rettung der Hannoveraner Stute "Lotte", die sich im Anhänger verkeilt hatte.

Lkw-Fahrer helfen mit Wasser

Anschließend musste "Lotte" wieder in den Hänger verladen werden. Auch dabei packten die Beamten mit an. Schließlich besorgten sie noch Wasserkanister von in der Nähe parkenden Brummifahrern, um das Tier zu versorgen.

Geleitschutz zur Pferdeklinik

Zu guter Letzt geleitete die Autobahnstreife die Fahrerin über einen kleinen Umweg zurück zum Eingang des Rastplatzes, weil ein rückwärts Ausparken zu gefährlich gewesen wäre. Schließlich sicherten die Ordnungshüter dann auch die Fahrt, die nur sehr langsam vonstatten gehen konnte, weil das Pferd erneut einen Notfall auf der Autobahn hätte erleiden können, zurück zur Pferdeklinik.

Dank an die Retter

Die Pferdebesitzerin bedankte sich zwischenzeitlich mit einem Dankschreiben bei den zwei Ordnungshütern für die, wie sie schreibt, "freundliche und umsichtige Vorgehensweise, durch die verhindert wurde, dass unser Pferd noch vor Ort verendete".

"Lotte" noch nicht über den Berg

In einem späteren Telefonat mit der Polizei teilte die Pferdebesitzerin mit, dass "Lotte" leider noch nicht über den Berg sei. Deshalb könne auch noch keine Entwarnung gegeben werden. Statt direkter Hilfe gibt es jetzt gedrückte Daumen von der südhessischen Polizei.