Die Polizei sucht Zeugen eines Handtaschendiebstahls in Speicher. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes entriss der Täter am Mittwochabend gegen 18 Uhr 40 einer Frau ihre Handtasche. Zeugen alarmierten die Polizei und verfolgten den Dieb, der in ein leerstehendes Gebäude flüchtete. Polizisten umstellten das Gebäude und nahmen den Dieb fest. Die Handtasche hatte er dabei.