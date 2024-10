In Morbach ist heute Morgen eine Schule wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Die Drohung kam gestern Abend per E-Mail. Die Schüler mussten die Gebäude am Morgen verlassen.

Sendung am Mo. , 7.10.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4