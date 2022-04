Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Person

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Südeifel nach einer Person gefahndet. Es ging darum, Gefahr abzuwehren. Mehr wollte die Polizei nicht sagen. Dabei sei es zu einem größeren Polizeieinsatz in den Verbandsgemeinden Südeifel und Speicher gekommen. Wie die Polizei in Bitburg mitteilte, suchten die Beamten mit mehreren Einsatzwagen und einem Polizeihubschrauber nach der Person. Nach einer Verfolgungsfahrt sei sie widerstandslos festgenommen worden. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden.