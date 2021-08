Die Polizei in Saarburg ermittelt in einem Fall der Jagdwilderei. Laut Polizei wurden in einem Wald zwischen Irsch und Serrig auf zwei Hochsitzen abgetrennte Köpfe von Rehböcken gefunden. Von den Körpern der Tiere gebe es keine Spur. Die aufgefundenen drei Tierköpfe befanden sich bereits in der Verwesung.