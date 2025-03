per Mail teilen

Die Polizei in Bitburg und die Kripo Trier fahnden nach einem Mann, der versucht haben soll eine Prostituierte auf einem Parkplatz zu töten. Der Täter soll eine Beinprothese haben.

Gegen 13:15 Uhr am Donnerstagnachmittag ging der Notruf der Frau bei der Polizei ein. Die 32-Jährige arbeitet am Parkplatz "Königswäldchen" an der B 51 als Prostituierte.

Als sie einen Mann bediente, habe dieser sie mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte die Frau sich befreien und mit leichten Verletzungen fliehen, um die Polizei zu verständigen.

Täter flüchtete mit SUV und Bit-Nummernschild

Der Täter flüchtete mit einem schwarzen SUV mit Bitburger Kennzeichen. Der Mann ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Besonders auffällig an dem Mann sei, dass er eine Unterschenkel-Beinprothese trug und hinkte.

Wer gestern gegen 13 Uhr etwas auf dem Parkplatz "Königswäldchen" an der B 51 beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0651/983-43900 bei der Kriminalpolizei Trier melden.