Zwei Leichen in Bitburg gefunden

Im Bitburger Stadtteil Mötsch sind am Mittwochabend zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Zeugen meldeten am Mittwochabend um kurz vor 23 Uhr eine leblose Person in Bitburg-Mötsch, teilte die Polizei mit. Vor Ort fanden Beamte eine getötete 50-jährige Frau. Die Leiche lag neben einem Auto. In einem angrenzenden Wohnanwesen entdeckten die Polizisten dann eine weitere Leiche. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 65-jährigen Mann.

Erste Ermittlungen deuten auf eine Beziehungstat hin. Laut Polizei bestand für die Bevölkerung keine Gefahr. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.