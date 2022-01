per Mail teilen

Die Polizei ermittelt nach einem illegalen Autorennen am vergangenen Samstagabend . Den Angaben zufolge sind die jungen Fahrer von zwei PS starken Autos auf der B 51 von Trier in Richtung Konz mit ungefähr 140 Stundenkilometern gefahren. 70 sind dort erlaubt. Außerdem sei der Mindestabstand unterschritten worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden beide Fahrer anschließend in Konz kontrolliert. Dabei wurden die Führerscheine beschlagnahmt.