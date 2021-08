Nach dem Fund einer toten Katze ohne Kopf in einem Garten in Schoden an der Saar ermittelt die Polizei. Den Angaben zufolge fand ein Bewohner des Ortes die Katze gestern in seinem Garten. Eine Verletzung durch ein Tier oder einen Unfall könne nach derzeitigen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der abgetrennte Kopf sei vor Ort nicht gefunden worden. Man gehe davon aus, dass die Katze an anderer Stelle getötet und dann in den Garten gelegt worden sei. Bereits in der vergangenen Woche war auf dem Radweg zwischen Schweich und Trier eine Katze ohne Kopf gefunden worden.