Die Polizei hat in Trier-Ehrang einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Das Amtsgericht Trier hat für den 30jährigen inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Eine Streife der Polizei wollte am Mittwochabend gegen 19 Uhr den Mann kontrollieren, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Noch bevor es dazu kam, er in eine andere Straße ab und warf seine Tasche weg. Die Polizisten stoppten den Fahrradfahrer und fanden in seiner Tasche verschiedene Drogen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weitere Drogen und eine Plantage für die Aufzucht von Pflanzen zur Drogenproduktion.