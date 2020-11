Die Polizei in Bitburg warnt vor Trickbetrügern. Nach Polizeiangaben haben sich heute mehrere Menschen gemeldet und von verdächtigen Anrufen berichtet. Dabei ging es um den Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Die Betrüger täuschen am Telefon eine finanzielle Notlage vor und wollen so an das Geld oder andere Wertgegenstände der Opfer kommen. Meist sind die Opfer Senioren.