Die Polizei Trier hat in den vergangenen Monaten verstärkt die so genannte Autoposer -und Tunerszene kontrolliert. Nach Polizeiangaben gab es dabei mehr als 170 Beanstandungen. Dabei ging es unter anderem um technische Mängel, die Verkehrssicherheit der Autos oder die Lautstärke der Motoren. Die Mehrzahl der betroffenen Fahrer zeigte sich einsichtig und fiel laut Polizei nicht erneut wegen illegaler Veränderungen an den Fahrzeugen auf. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.