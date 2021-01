per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Trier warnt vor einer Betrugsmasche, bei der sich unbekannte Anrufer als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgeben. Ein 83jähriger Mann aus der Region Trier wurde mit dieser Masche dazu gebracht, mehrmals Geld an die Betrüger zu überweisen. Insgesamt verlor er etwa 10 000 Euro. Die Betrüger sagten den Menschen, die sie anriefen, ihr Computer sei von Viren befallen, oder sie bieten Hilfe beim Umstellen des Betriebssystems an. So versuchen sie laut Polizei, Zugriff auf den Computer zu bekommen und Daten und Passwörter auszuspionieren. Die Polizei rät, solche Anrufe genau wie beim Enkeltrick sofort zu beenden.