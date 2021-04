per Mail teilen

Die Polizei in Idar-Oberstein warnt vor einer neuen Betrugsmasche per sms aufs Handy. In der letzten Zeit habe es dazu mehrere Strafanzeigen gegeben. Die Betroffenen erhielten eine sms auf ihr Handy mit einem link zur Paketnachverfolgung. Wenn man auf den link klickt, wird eine Schadsoftware auf das Handy geladen. Damit können die Betrüger Smartphones ausspähen. Die Polizei rät, auf keinen Fall diesen link anzuklicken und die Polizei zu informieren.