Polizei beschlagnahmt Cannabis Indoor Plantage in Trier

Die Polizei hat gestern Abend im Stadtteil Kürenz in Trier in einer Wohnung eine Cannabis-Indoor-Plantage beschlagnahmt. Den Angaben zufolge waren die Beamten von Nachbarn wegen Ruhestörung gerufen worden. In der Wohnung trafen die Polizisten zwei Personen an, die Betäubungsmittel konsumierten. Bei der weiteren Durchsuchung wurde nach Polizeiangaben Amphetamin, Cannabis und die Indoor Plantage gefunden und sichergestellt. Gegen den 31jährigen Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.