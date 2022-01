per Mail teilen

Die Polizei hat in Kirn ein Reh aus einem Holzzaun befreit. Nach Polizeiangaben war das Tier in der Nacht zwischen den Brettern des Zauns steckengeblieben. Ein Zeitungszusteller hatte das hilflose Reh entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach seiner Befreiung verschwand das Tier in den Wald.