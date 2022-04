Polizeipräsidium informiert über Ausbildung

Das Polizeipräsidium Trier bietet für junge Menschen, die beruflich bei der Polizei arbeiten möchten, eine weitere Informationsveranstaltung. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, findet sie am Donnerstagnachmittag in der Polizeiinspektion Trier in der ehemaligen Hauptpost am Trierer Hauptbahnhof statt. Polizeibeamte aus verschiedenen Bereichen und Studierende der Polizeihochschule reden über ihre Erfahrungen im Alltag. Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie junge Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmelden kann man sich im Polizeipräsidium Trier.