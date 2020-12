Die Trierer Polizei führt ihre Anlaufstelle für Bürger auf dem Hauptmarkt in Trier am Donnerstag noch fort. Darauf hat sie in einer Mitteilung hingewiesen. Die Anlaufstelle sei zur Begleitung der Trauerbewältigung nach der Amokfahrt von Dienstag eingerichtet worden. Gleichzeitig dankte die Polizei der Bevölkerung: In Gesprächen sei der Polizei Zuspruch entgegengebracht worden, das sei in diesen schweren Stunden nicht selbstverständlich. Betroffene und Ersthelfer könnten sich außerdem weiter für psychosoziale Unterstützung an eine Notfallhotline des Landes wenden. Diese ist unter nachfolgender Nummer zu erreichen: 0800 001 0218