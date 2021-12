Frau an Geldautomat angegriffen

Die Polizei in Trier sucht Zeugen eines Angriffs auf eine Frau an einem Geldautomaten in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr in einer Bankfiliale in der Hosenstraße Geld abheben. In dem Raum war ein Mann, der die Frau angriff. Er schlug ihr gegen den Kopf, so dass die Frau zu Boden stürzte und eine blutende Wunde am Kinn hatte. Der Mann flüchtete zu Fuß Richtung Brotstraße. Er wird als etwa 40 Jahre alt, groß mit rötlich-braunen Haaren und ungepflegtem Bart beschrieben. Er hatte zwei große Tragetaschen dabei.