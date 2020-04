Infos zur MOSAiC-Expedition und der Polarstern

Wie lange ist die Polarstern unterwegs?

Von September 2019 bis September 2020. Das Schiff rammt sich in eine große Scholle mehrjähriges Eis, driftet dann monatelang auf dieser Scholle, bis das Eis in wärmeren Regionen die Polarstern wieder "ausgespuckt". Und dann geht´s wieder in den Heimathafen nach Bremerhaven.

Am Anfang der Expedition wird die Polarstern noch von einem russischen Eisbrecher begleitet, der Akademik Federov, bis das Forschungscamp steht. Das Camp soll bei 130 Grad Ost und 85 Grad Nord aufgebaut werden.

Wie viele Menschen arbeiten an der Expedition mit?

Insgesamt sind es etwa 600 Menschen, die in wechselnden Teams an Bord und um das Schiff herum arbeiten. Pro Team immer etwa 50 Schiffsleute und 50 Wissenschaftler. Team 1 bleibt bis Mitte Dezember an Bord und wird dann von Team 2 abgelöst.

Die Wissenschaftler kommen aus Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien und den USA.

Was ist genau das Ziel der Expedition?

Es geht darum, das gesamte Klimasystem in der Zentralarktis zu erforschen. Dazu gehören unter anderem die Atmosphäre, das Meer, das Eis, das Ökosystem. An Bord gibt es verschiedene Labore, um das Schiff herum werden Messstellen aufgebaut. Aufs Schiff wurden über 1.000 Kisten mit wissenschaftlichem Equipment geladen.

Denn: die Arktis ist die Gegend der Welt, die sich am schnellsten erwärmt. Und sie hat Einfluss auf das gesamte Weltklima. Wir brauchen eine kalte Arktis, damit der Jetstream unser Wetter weiterhin stabilisiert. Ansonsten drohen immer mehr Extremwetterlagen. Durch die Expedition können errechnete Klimamodelle überprüft werden. Demnach könnte sich die Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts um 15 Grad erwärmen. Das hätte dramatische Folgen für Europa.

Die gewonnen Daten gehen an Tausende von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt.

Was kostet MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climata)?

Die Expedition kostet 140 Millionen Euro. Jeder Tag der Forschungsstation im Eis liegt bei etwas 200.000 Euro. Deutschland trägt die Hälfte aller Kosten.