Das Rheinische Landesmuseum Trier bietet mit einer neuen Serie von Podcast-Videos auf seiner Internetseite einen Blick hinter die Kulissen.

Wie das Museum mitteilte, erzählt in der ersten Folge von „AntikenCast Trier“ Museumsdirektor Marcus Reuter von seiner Arbeit. In weiteren Folgen geht es um Ausstellungsprojekte, antike Römerbauten Triers, archäologische Grabungen und wissenschaftliche Ergebnisse aus der Forschung. Das Rheinische Landesmuseum Trier macht mit der Videoserie auf seiner Internetseite auf seine Arbeit und seine Sammlung zur römischen Antike in der Region Trier aufmerksam. Wegen der Coronapandemie musste das Museum für Besucher schließen.