Die Planungen zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Temmels sind rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht Trier hat damit eine Klage des Gemeinderates abgewiesen. Der Drogeriemarkt sollte in unmittelbare Nähe zu einem bestehenden Supermarkt kommen. Damit handelt es sich nach Auffassung des Gerichts um einen sogenannten großflächigen Einzelhandelsbetrieb. Der dürfe nach der Landesplanung nur an zentralen Orten errichtet werden. Temmels sei kein zentraler Ort.