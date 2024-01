Prozess-Disco-Randale: Plädoyers könnten Mittwoch beginnen

Im Prozess wegen eines Angriffs auf Polizisten an Weiberfastnacht 2023 in Trier-West wurden am Montag nochmals Zeugen gehört. Am Mittwoch könnten die Plädoyers beginnen.

Zu den Zeugen, die am Montag aussagten, gehörten Polizeibeamte, die sich an Details der mutmaßlichen Angriffe vor dem Secret Club an Weiberfastnacht 2023 nur vage erinnern konnten. Flaschen seien geworfen worden, außerdem ein Einkaufswagen, der aber niemanden getroffen habe, sagte eine Polizeibeamtin, die damals in der zweiten Reihe stand. Sie wisse aber nicht, was die mutmaßlichen Angreifer genau getan hätten. Sie habe zu weit hinten gestanden und wenig mitbekommen, was weiter vorne passiert sei.

Polizist erkannte am Tatabend einen der Jugendlichen

Ein anderer Polizeibeamter erinnerte sich, dass ihm eine Menge Diskotheken-Besucher panisch entgegengelaufen sei, als er mit dem Streifenwagen an der Diskothek in Trier-West angekommen sei. Unter den vielen Leuten sei ihm damals ein einzelner sehr aggressiv wirkender junger Mann aufgefallen, der ganz rot im Gesicht gewesen sei, weil er offenbar mit Pfefferspray angesprüht worden war. Als er dann bemerkte, dass er den jungen Mann von seiner Arbeit mit Jugendlichen in Trier-West kannte, habe er diesen sofort festgenommen. Zu den eigentlichen Angriffen auf seine Kollegen konnte auch dieser Polizist wenig sagen. Es sei sehr dunkel gewesen.

Verlobte eines Angeklagten verweigert die Aussage

Auf dem Zeugenstuhl im Saal 70 des Trierer Landgerichts saß am Montag außerdem die Verlobte eines der elf überwiegend jungen Angeklagten. Die junge Frau präsentierte dem Richter ihren Verlobungsring - und verweigerte ansonsten die Aussage. Außerdem war die Ex-Freundin eines Angeklagten als Zeugin geladen. Sie berichtete davon, dass sie und ihr Ex-Freund in jener Nacht Pfefferspray der Polizei abbekamen. Sie sagte jedoch nichts, was den Angeklagten belastete.

Angeklagte waren bei Durchsuchungen meist kooperativ

Ermittler berichteten vor Gericht, wie sie nach der Tatnacht morgens früh zu den Tatverdächtigen gefahren seien, um Kleidungsstücke. Mobiltelefone und ggf. Beweismaterial sicherzustellen. Obwohl sie die jungen Leute und ihre Eltern früh aus dem Bett geklingelt hätten, seien diese in der Regel sehr kooperativ gewesen. In einem Fall habe sich ein junger Mann jedoch in seinem Zimmer eingeschlossen, sodass man die Zimmertüre habe aufbrechen müssen.

Anwalt ließ Öffentlichkeit kurz ausschließen

Als am Montagnachmittag der Vorsitzende Richter die Vorstrafen der elf Angeklagten aus dem Bundeszentralregister vorlesen wollte, ging der Rechtsanwalt des einzigen inhaftierten Angeklagten sofort dazwischen. Er beantragte, die Öffentlichkeit auszuschließen, weil sein jugendlicher Mandant dadurch öffentlich angeprangert und stigmatisiert werde. Aufgrund seines jungen Alters, sei das nicht in Ordnung. Das Gericht ging darauf ein. Nach einer knappen halben Stunde, wurden Zuschauer wieder zugelassen.

Fast alle Angeklagten wegen anderer Vergehen bekannt

Die übrigen zehn Angeklagten hatten sich mit einer Ausnahme alle schon früher etwas zu schulden kommen lassen. Der einzige Erwachsene unter ihnen steht noch wegen Körperverletzung unter Bewährung. Die übrigen sind unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Drogenbesitz, Sachbeschädigung, Diebstahl oder Fahren ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz aufgefallen.

Anwalt fordert Gutachten zum geworfenen Einkaufswagen

Der jugendliche Angeklagte, der am Tatabend vor der Diskothek den Einkaufswagen geworfen haben soll, wurde übrigens nicht durch die Polizei ermittelt, sondern laut Gericht durch einen anonymen telefonischen Hinweis gefasst. Im Zuschauerraum, wo einige Angehörige der Angeklagten saßen, sorgte das für eine gewisse Empörung. Der Rechtsanwalt des jungen Mannes hält den Wurf des Einkaumswagens sogar für unmöglich. Ein solcher Wagen sei viel zu schwer und sperrig, als dass ein junger Mann diesen wegschleudern könne. Der Rechtsanwalt forderte dafür ein eigenes Gutachten.

Urteil könnte am 31. Januar gefällt werden

Am Mittwoch soll nun die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Außerdem sollen noch Vertreter der Jugendgerichtshilfe gehört werden. Läuft alles wie geplant, könnte am Mittwoch bereits die Staatsanwaltschaft mit ihrem Schlussplädoyer beginnen. Bislang hält das Gericht jedenfalls an seinem Vorhaben fest, das Verfahren in diesem Monat abzuschließen. Das Urteil soll nach jetzigem Stand am 31. Januar gefällt werden.