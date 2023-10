per Mail teilen

Der vermisste Mann aus Pittenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wurde von der belgischen Polizei unverletzt aufgefunden.

Der 86-jährige Vermisste wurde am Dienstagnachmittag von den belgischen Beamten aufgegriffen. Inzwischen sei der Mann wieder bei seiner Familie, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde am Montag von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Zuletzt war er am Montagnachmittag in einem Prümer Einkaufsmarkt gesehen worden. Wo er sich bis zum Auffinden durch die belgische Polizei aufgehalten hat, ist bisher nicht bekannt.